Schwimmkurse: DLRG und Turnverein wollen weiteres Lehrbecken

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Turnverein in Bad Sobernheim treten dafür ein, dass die Stadt ein Lehrschwimmbecken bekommen soll, in dem Kinder auch in den Wintermonaten schwimmen lernen können. Nach Angaben des Turnvereins gibt es in Bad Sobernheim zu wenige Möglichkeiten. Es gebe zwar ein Freibad, das für den Schwimmunterricht genutzt werden könne. Diese Kurse könnten dann aber nur in der oft sehr kurzen Sommerzeit angeboten werden. Wie der Verein mitteilt, ist es jedoch wichtig, dass Kinder frühzeitig schwimmen lernen. Auch Kindertagesstätten und Schulen in Bad Sobernheim würden sich über ein ganzjährig nutzbares Schwimmbecken für den Schulsport sehr freuen.