Im Mainzer Stadtteil Gonsenheim ist die Turnhalle der Kanonikus-Kir-Realschule plus verwüstet worden. Wie die Polizei meldet, sind vermutlich in der vergangenen Woche Unbekannte in die Schulturnhalle eingedrungen. Die Sachbeschädigungen wurden am Sonntag entdeckt und gemeldet. Laut Polizei beschmierten die Täter mit dem Löschschaum eines Feuerlöschers die Innenräume. Gegenstände wurden wahllos in den Räumen verteilt. Der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Mainzer Polizei bittet um Hinweise.