Die Turngemeinde Budenheim wurde am Montag in Berlin beim Bundeswettbewerb "Sterne des Sports" geehrt. Der Verein setzt sich für Klimaschutz ein.

"Das ist jetzt schon eine riesige Auszeichnung für uns", freut sich Ralf Reifenberg von der Turngemeinde Budenheim im Kreis Mainz-Bingen. "Schon, dass wir Landessieger in Rheinland-Pfalz in dem Wettbewerb geworden sind, hat uns überwältigt." Nun durfte Reifenberg als Teil einer zwölfköpfigen Delegation des Vereins in Berlin an der Bundespreisverleihung der "Sterne des Sports" teilnehmen. Dort wurde der Verein für seinen besonderen Einsatz im Umwelt- und Klimaschutz geehrt.

"Green-Team" will Turngemeinde Budenheim nachhaltiger machen

Anfang 2022 hatte Ralf Reifenberg in der Turngemeinde Budenheim das sogenannte Green-Team gegründet. Es verfolgt seitdem das Ziel, den Energieverbrauch im Verein zu senken und nachhaltiger zu werden.

"Wir haben uns vor allem die Frage gestellt: Was wäre, wenn?", erzählt Reifenberg. "Was wäre, wenn die Kinder bei uns im Verein das Sagen hätten und wir Erwachsenen etwas für ihre Zukunft tun? Für den Klimaschutz? Was wäre, wenn es uns gelänge, den Energieverbrauch um mehr als 20 Prozent zu senken?"

Weniger Heizen und kalt duschen für den Klimaschutz

Um das zu erreichen, sammelt das Budenheimer "Green-Team" im Verein Ideen, führt Workshops durch und setzte bereits einige Vorschläge mit breiter Zustimmung in die Tat um. Zum Beispiel kaltes Duschen und weniger Heizen. "Es ist toll, dass wirklich alle mitgemacht haben", lobt Ralf Reifenberg. "Und wir haben tatsächlich keinen einzigen Vereinsaustritt deswegen – das hätte ja passieren können."

Der Lohn für die gemeinsamen Anstrengungen: Bereits 2023 hat die Turngemeinde Budenheim es geschafft, mehr als 20 Prozent Energie einzusparen. "Beim Gas- und Wasserverbrauch waren es sogar schon fast 30 Prozent", schwärmt Ralf Reifenberg.

Ich bin sehr stolz, dass wir alle zusammen in diesem Verein mit etwa 1.000 Mitgliedern so große Energiesparmaßnahmen geschafft haben.

"Sterne des Sports" in Bronze und Silber für Turngemeinde Budenheim

Dafür wurde die Turngemeinde Budenheim auch schon mehrfach ausgezeichnet: zum Beispiel mit den "Sternen des Sports" in Bronze und Silber in Rheinland-Pfalz und einem Preisgeld von insgesamt 4.500 Euro. Bei der Bundespreisverleihung in Berlin wurden nun auch noch die "Sterne des Sports" in Gold vergeben. Überreicht wurden sie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Turngemeinde Budenheim landete auf einem 4. Platz.