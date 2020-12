per Mail teilen

Ein junger Falke ist wieder in sein Nest im Turm des Wormser Doms zurückgekehrt. Das Tier war Mitte Mai wahrscheinlich bei ersten Flugversuchen vom Turm gefallen und von zwei Gerüstbauern gefunden worden. Der Jungvogel wurde vom Nabu nach Bobenheim-Roxheim in eine Falknerei gebracht, wo er für rund zwei Wochen Quartier bekam. Jetzt wurde der junge Falke zurück in sein Nest im Wormser Dom gesetzt. Laut Nabu wurde er von seinen Eltern und den Geschwistern sofort wieder akzeptiert.