Mainzer Linken-Politiker Orellana will in Bundesvorstand

Der Mainzer Stadtrat Tupac Orellana will für den Bundesparteivorstand der Linken kandidieren. Das teilte er auf seiner Facebook-Seite mit.

Er schrieb, dass die Linke tief in einer Krise stecke und möglicherweise sei jetzt die letzte Chance, die Partei wieder relevant und schlagkräftig zu machen. Orellana arbeitet als Gewerkschaftssekretär bei Ver.di und ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Mainzer Stadtrat.

Der Parteitag der Linken wählt den neuen Bundesparteivorstand am kommenden Wochenende in Erfurt.

Dutzende weitere Kandidaten bei Wahl zu Linken-Bundesvorstand

Orellana befindet sich in einem Kreis von fast 50 Kandidaten, die alle am Wochenende in den 44-köpfigen Bundesvorsitz der Linken gewählt werden wollen. Es sei ein steiniger Weg, den die Partei vor sich habe, schreibt der Mainzer Kandidat in seiner Bewerbung für den Posten. Sein Ziel sei es, die Linke wieder stark zu machen. Im vergangenen Herbst hatte er sich bereits um den Einzug in den Bundestag beworben.

Orellana will sich auf Arbeitnehmer fokussieren

Eine selbstbewusste, auf die Arbeit konzentrierte Partei sei seine Vorstellung, so Orellana. Dafür komme ihm seine Arbeit als Gewerkschaftssekretär zugute, bei der er sich unter anderem für die Belange von Erzieherinnen und Erzieher einsetzt.

Orellana hat zwei Söhne mit der rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerin Katrin Eder (Bündnis 90/Grüne).