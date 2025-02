TÜV prüft Wagen für Rosenmontag in Mainz

Neben dem Spaß steht Sicherheit an Fastnacht ganz oben. Der TÜV prüft aktuell die Wagen für die Straßenfastnacht auf Herz und Nieren. Am Dienstag waren die "Eiskalten Brüder" in Mainz-Gonsenheim dran.

"Bitte nochmal leicht anfahren. Jetzt müssen wir gucken, wie die Bremse sich verhält. Die zieht jetzt an, so soll es sein. Alles super!" Mehmet Ayvaz macht den ersten Haken auf seiner Liste. Und auch sonst findet der Sachverständige des TÜV Rheinland kaum größere Mängel. TÜV überprüft Karosserie der Wagen Die Kabel sitzen, Bretter und Streben sind fest verbaut und die Karosserie ist gut in Schuss. Nun ist das Herzstück des Fastnachtswagens der "Eiskalten Brüder" in Mainz-Gonsenheim dran: Der riesige Eisbär, der auf dem Wagen thront. Der TÜV überprüft regelmäßig alle Fastnachtswagen. Hier wird der "Eisbär" begutachtet. SWR T. Huchtkötter Mit einer Hydraulik-Anlage kann der Eisbär auf die Hinterbeine gestellt werden, sodass er viele Meter in die Höhe ragt. Sicherheit für Narren an Fastnacht garantieren Und gerade hier bedarf es einer besonderen Sicherheitsüberprüfung, so Ayvaz: "Wenn dieses Fahrzeug in der Menschenmenge umkippen würde, wäre das eine Katastrophe." Der TÜV prüft alle Fastnachtswagen, um die Sicherheit am Rosenmontag zu gewährleisten. SWR T. Huchtkötter Viel Arbeit für Mainzer Fastnachtsvereine Andreas Christ ist der technische Leiter des Vereins "Eiskalte Brüder" und hat den Wagen, insbesondere den beweglichen Eisbären, in den vergangenen Monaten umgebaut und viel Arbeit reingesteckt. Er hofft, dass jetzt alles einwandfrei funktioniert und auch der letzte von insgesamt sechs Wagen grünes Licht bekommt: "Bei dem Eisbär-Wagen haben wir schon viel verbaut," sagt Christ. Wenn dieses Fahrzeug in der Menschenmenge umkippen würde, wäre das eine Katastrophe. Erleichterung bei "Eiskalten Brüdern" Nach etwa einer Stunde ist die jährliche TÜV-Prüfung vorbei – und bestanden. Die Gonsenheimer "Eiskalten Brüder" atmen auf und freuen sich über die Verlängerung des TÜV-Gutachtens für das nächsten Jahr. Nur an zwei Stellen muss noch nachgebessert werden. Das seien aber Kleinigkeiten, wie Mehmet Ayvaz erklärt: "Hinten gingen die Bremslichter nicht. Sonst alles super, schönes Fahrzeug. Perfekt."