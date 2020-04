per Mail teilen

Mehrere Lastwagenladungen mit medizinischer Schutzausrüstung sind in die Bundeswehrkaserne nach Mainz geliefert worden. Von dort wird das Material hauptsächlich an Krankenhäuser verteilt.

Mehrere Lastwagenladungen mit medizinischer Schutzausrüstung sind in die Bundeswehrkaserne nach Mainz geliefert worden. Von dort wird das Material hauptsächlich an Krankenhäuser verteilt. Die Lager seien zwar gut gefüllt, doch der Bedarf gleichzeitig groß, sagt Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Einrichtungen mit Bedarf an Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sollten daher zusätzlich selbst versuchen, weiteres Material zu beschaffen.