Die Stadt Mainz soll einige ihrer Fahrrad-Piktogramme von den Straßen entfernen. Das will der Landesbetrieb Mobilität. Die Stadt will ihre Rad-Symbole aber behalten.

Große weiße Fahrräder, mitten auf die Straße gemalt, dazwischen Pfeile, die die Richtung weisen: Diese Fahrrad-Piktogramme sollen auf einigen Straßen in Mainz auf den Radverkehr besonders aufmerksam machen und so für mehr Sicherheit sorgen. So will es die Stadt.

Fahrrad-Piktogramme verstoßen gegen StVO

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) kann diesen Zeichen aber nichts abgewinnen, denn laut Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten sie nicht als offizielles Verkehrszeichen. Zudem führten sie zur Verwirrung, weil nicht klar sei, wer die Fahrbahn jetzt konkret nutzen dürfe, so ein LBM-Sprecher.

Bleiben dürften nur die Rad-Piktogramme, die einen offiziellen Radweg kennzeichnen - also die mit zusätzlichen Linien oder Beschränkungen neben der Straße verlaufen.

Symbole machen Verkehr wahrscheinlich nicht sicherer

Zudem hätte ein Forschungsprojekt der Universitäten Dresden und Wuppertal nicht klar ergeben, dass der Verkehr durch diese Symbole auch tatsächlich sicherer werde, so der LBM-Sprecher. Im Zuge dieses Projekts wurden die Piktogramme vor etwa fünf Jahren das erste Mal auf die Straße gemalt. Da die Studie nun beendet ist, will der Bund und damit auch der Landesbetrieb Mobilität die Symbole über kurz oder lang entfernen.



Stadt Mainz will Piktogramme behalten

Für die Stadt Mainz ist aber klar: Die Piktogramme sollen bleiben. Sie sind nach Angaben der Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Die Grünen) in einem langen Abstimmungsprozess gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei entwickelt worden.

Seitdem sorgten sie für zusätzliche Sicherheit für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Durch die Piktogramme würden die Menschen in Autos darauf hingewiesen, dass man sich die Fahrbahn mit Menschen auf dem Rad teile und aufmerksamer fahren müsse.

Weitere Fahrrad-Piktogramme geplant

Es sollen künftig auch noch mehr Piktogramm-Ketten auf zusätzlichen Straßen aufgebracht werden. Das begründet die Mainzer Verkehrsdezernentin damit, dass wegen Baustellen einige Fahrradwege nicht genutzt werden könnten und Radfahrerinnen und Radfahrer somit auf die Straße ausweichen müssten.

Anstatt die Piktogramme also abzukratzen, bleiben sie vorerst in Mainz. Sollte sich die Stadt tatsächlich nicht an die Weisung des Landesbetriebs Mobilität halten, könnte das Konsequenzen haben. Welche genau, werden die entsprechenden Behörden dann prüfen.