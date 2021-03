per Mail teilen

Trotz Brexit sollen sich Schüler, Studenten und Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz und Schottland weiterhin eng miteinander austauschen können. Das steht in einer Absichtserklärung. Unterzeichnet haben sie am Donnerstag Vertreter der rheinland-pfälzischen und der schottischen Regierung. Die Vereinbarung sieht unter anderem eine Ausweitung der Zusammenarbeit in der Forschung und der Lehramtsausbildung sowie den Austausch von Kulturschaffenden, Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studierenden und Wissenschaftlern vor. Der schottische Wissenschaftsminister Richard Lochhead kritisierte den Austritt Großbritanniens aus dem EU-Austauschprogramm Erasmus+. Die Vereinbarung helfe, die Zusammenarbeit fortzusetzen, sagte er.