Es regnet aktuell zu wenig. Das sorgt für trockene Böden in Rheinhessen, was schlecht ist für Getreide und Rüben. Und auch der Rhein hat zu wenig Wasser, sinkt es weiter, können die Fähren nicht mehr fahren.

Der trockene Boden macht derzeit einigen Landwirten in Rheinhessen Probleme. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes am Dienstag hat vor allem die oberste Bodenschicht zu wenig Wasser gespeichert. Dies beeinflusse vor allem Raps, das Sommergetreide sowie die Rüben, die derzeit gepflanzt würden, so ein Sprecher.

Die Wurzeln dieser Pflanzen reichten lediglich bis in die obere Bodenschicht und die sei total ausgetrocknet. Das liege vor allem am fehlenden Regen, aber auch am starken Wind, der den Boden trockne, so der Sprecher weiter. In den nächsten Tagen werde erstmal kein Regen erwartet.

Keine Probleme bei Obstpflanzen

Keine Probleme gibt es nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes derzeit bei den Obstbäumen. Deren Wurzeln kämen tiefer ins Erdreich und könnten die Wasservorräte dort anzapfen. Auch für die Erdbeeren sehe es momentan noch gut aus, da viele Landwirte dieses zusätzlich bewässerten.

Trockenheit macht Fährbetreibern zu schaffen

Eine weitere Folge des ausbleibenden Regens: Niedrigwasser im Rhein. Und das macht den Fährbetreibern wie Michael Maul in Budenheim gerade große Sorgen. Momentan habe man noch etwas Luft. Aber sollte der Pegel des Rheins um weitere 20-30 Zentimeter sinken, dürften zum Beispiel nur noch ein Teil der Passagiere transportiert oder der Fährbetrieb müsste ganz eingestellt werden. Nach Angaben von Maul könnte das, bei ausbleibendem Regen, im Mai der Fall sein.