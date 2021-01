per Mail teilen

In Mainz müssen die Bürger ab diesem Jahr mehr für ihr Trinkwasser zahlen. Auch der Zweckverband Trollmühle in Windesheim im Kreis Bad Kreuznach hat die Wasserpreise angehoben. Der Zweckverband Trollmühle versorgt 24 Gemeinden zwischen Bad Kreuznach und Rheinböllen. Für sie steigt der Preis für ein Kubikmeter Trinkwasser von 1, 40 Euro auf jetzt 1,62 Euro. Der Zweckverband hat außerdem auch die Grundgebühr erhöht. Als Gründe für die Preiserhöhung nennt der Verband die gestiegenen Kosten für den Unterhalt des Leitungsnetzes und Investitionen. Auch die Mainzer Netze begründen ihre Gebührenerhöhung mit hohen Investitionen ins Netz. In Mainz muss ein Einfamilienhaushalt mit durchschnittlichem Verbrauch damit im Jahr gut sieben Euro mehr für sein Trinkwasser zahlen.