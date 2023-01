Wasser in Rheinhessen und an der Nahe wird teurer

1,9 Milliarden Kubikmeter Wasser

Gut 1,9 Milliarden Kubikmeter Wasser sind der Natur in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 entnommen worden, der Großteil davon für industrielle Zwecke. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Diese Menge entspricht etwa dem Inhalt von einer Million 50-Meter-Schwimmbecken, so die Statistiker. Rund ein Zehntel der Gesamtmenge ging an Privathaushalte und Kleingewerbe. Das meiste Wasser in der Region Rheinhessen/ Nahe wurde 2019 in der Stadt Worms verbraucht: im Schnitt 150 Liter pro Einwohner am Tag.