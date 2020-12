per Mail teilen

Bereits am Heiligabend wurde eine 82-jährige Frau in Worms Opfer eines Trickdiebstahls.

Laut Polizei wurde die Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarkts von zwei Frauen angesprochen und abgelenkt. Eine stahl die Geldbörse aus der Handtasche der 82-Jährigen, die an ihrem Einkaufswagen hing. Mit der EC-Karte hoben die Täterinnen anschließend 800 Euro an einem Geldautomaten ab. Die Geheimnummer hatten sie laut Polizei vermutlich gesehen, als die Seniorin sie an der Supermarktkasse eingegeben hatte.

Beide Frauen trugen dunkle Mäntel und Kopftücher sowie Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.