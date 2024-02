Im Sommer vergangenen Jahres sollen zwei Männer aus einem Sushi-Restaurant einen Tresor mit 150.000 Euro gestohlen haben. Die Mainzer Kripo kam den beiden aber auf die Schliche.

Das Restaurant befindet sich in der Mainzer Altstadt. Die beiden 23 und 24 Jahre alten mutmaßlichen Täter sollen dort nachts eingebrochen haben. Laut Staatsanwaltschaft drückten sie ein Fenster im Erdgeschoss ein.

Von dort aus gelangten die beiden in das Büro, in dem der Tresor stand. Den nahmen die Männer mit - ihre Beute: 150.000 Euro in bar. Das Geld sollen sie untereinander aufgeteilt haben. Warum sich in dem Tresor so viel Bargeld befand, ist nicht bekannt.

Beide Männer sind bereits vorbestraft

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Beide Männer sind bereits wegen Diebstahls vorbestraft. Deshalb konnten Fingerabdrücke abgeglichen werden. Ein Teil der Beute konnte in den Wohnungen der beiden mutmaßlichen Täter von der Polizei sichergestellt werden.