Die Polizei hat auf der A61 bei Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) bei der Kontrolle eines Lieferwagens eine Schildkröte gefunden. Zunächst stellten die Beamten fest, dass der Fahrer ein falsches Kennzeichen an den maroden Transporter montiert hatte. Als die Polizisten dann die Mängel an dem Fahrzeug untersuchen wollten, fanden sie unter dem Fahrersitz eine wie es heißt "verängstigte Schildkröte". Der Fahrer, der aus Wöllstein stammt, sagte, er habe das Tier an der Autobahn gefunden. Die Schildkröte wurde in ein Tierheim gebracht. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Den Fahrer erwarten diverse Strafanzeigen.