Mit Traktor-Sternfahrten protestieren Landwirte in Rheinland-Pfalz gegen das geplante Insektenschutz-Paket der Bundesregierung. Es sei schlecht gemacht und beinhalte handwerkliche Fehler, sagen sie.

Das Insektenschutz-Paket stelle "einen bisher nicht gekannten Übergriff des Bundesumweltministeriums auf die Agrarpolitik und das landwirtschaftliche Fachrecht dar", kritisieren der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und der Verband Land schafft Verbindung. Das Kräfteverhältnis zwischen Agrar- und Umweltpolitik verschiebe sich zum Nachteil aller Betriebe.

Proteste in Alzey, Neustadt und Kaiserslautern

Unter dem Motto "Wir können Insektenschutz besser" gab es am Dienstagvormittag Sternfahrten nach Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße und nach Alzey. Dort trafen etwa 300 Landwirte ein. Thilo Ruzycki, Landwirt aus dem rheinhessischen Hahnheim, sagte: "Wir fordern einen klaren Stopp, eine Verschiebung des Insektenschutz-Paketes, weil es fachlich schlecht gemacht ist und handwerkliche Fehler hat."

Pestizide sollen in Schutzgebieten verboten werden

Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Pläne des Bundesumweltministeriums, pauschale Auflagen für den Pflanzenschutz in Schutzgebieten und an Gewässern zu erlassen. So soll das Spritzen von Pestiziden in Schutzgebieten verboten und zehn Meter breite Gewässerrandstreifen geschaffen werden, in denen ebenfalls nicht gespritzt werden darf. Außerdem sollen Wiesen und Streuobstwiesen zu Biotopen erklärt werden.

Dies ist nach Angaben der Bauernvereinigung ein gravierender Eingriff in die Bewirtschaftung und die Eigentumsrechte der Landwirte. Wegen Corona werde nach den Protestkundgebungen auf eine Abschluss-Kundgebung verzichtet.