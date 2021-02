Der Medizintechnikhersteller Tracoe bleibt nun doch an seinem Stammsitz in Nieder-Olm und wird das Gebäude im Februar 2023 kaufen. Wie Geschäftsführer Thomas Jurisch dem SWR sagte, könne das Unternehmen nun in Ruhe überlegen, wie es sich weiterentwickeln werde. Seit 2019 versucht das Unternehmen das Gebäude zu kaufen, um es anschließend zu erweitern. Das sei aber an der Erbin des Firmengründers und einer Stiftung gescheitert, der das Firmengebäude in Nieder-Olm mehrheitlich gehört. Nun haben sie aber einer Kaufoption zugestimmt, sagt Jurisch. Tracoe stellt unter anderem Kanülen für Beatmungsgeräte her. Während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen seine Produktion um 25 Prozent hochgefahren.