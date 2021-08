Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert hilft mit seinem Team in den Katastrophengebieten. Er ist am Samstag mit einem Arztmobil aufgebrochen. Bei Facebook schreibt Trabert, die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sprenge alle Vorstellungskraft. Solidarität und Hilfe seien gefragt mit den Menschen, die von dieser Naturkatastrophe betroffen sind. Trabert will insbesondere Menschen helfen, die notwendige Medikamente im Hochwasser verloren haben. Trabert ist der Gründer des sogenannten Mainzer Modells, eine medizinische Versorgungseinrichtung für wohnungslose Menschen.