Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems ist die Tourismus-Region Rheinhessen landesweit am stärksten vom Rückgang der Gästezahlen betroffen. In den ersten neun Monaten des Jahres kamen demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 43 Prozent weniger Gäste nach Rheinhessen. Die Zahl der Übernachtungen sei um 36 Prozent gesunken. Laut der Statistik waren landesweit vor allem Ferienheime und Jugendherbergen von den Einschnitten betroffen. Auf den Campingplätzen dagegen gab es im September große Zuwächse (plus 40 Prozent).