Picknickkörbe für mehr Tourismus in Mainz

Die Stadt Mainz will mehr Touristen in die Stadt locken. Um das zu erreichen, hat das mainzplus CITYMARKETING eine Strategie vorgestellt.

Die Marke von einer Million Übernachtungen hat Mainz im Jahr 2019 geknackt. Während der Corona-Krise schwächelte der Tourismus in der Landeshauptstadt allerdings. Spätestens im nächsten Jahr aber soll es wieder aufwärts gehen. Dazu hat das mainzplus CITYMARKETING anlässlich des Deutschen Tourismustages in der Mainzer Rheingoldhalle einen 81-Punkte-Plan vorgestellt, berichtet Geschäftsführer Marc-André Glöckner. Die ersten Vorhaben sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Es gehe um das sogenannte Mainz-Gefühl.

Mainz-Gefühl und Picknick am Rhein

Zu einer erfolgreichen Tourismus-Strategie in Mainz gehören nach Angaben von Glöckner vor allem zufriedene Mainzerinnen und Mainzer. Wenn sie gern in ihrer Stadt leben, dann tun das fremde Menschen auch. Die Marketingstrategen wollen deshalb das sogenannte Mainz-Gefühl stärken und dafür Markenbotschafter einsetzen, also bekannte Persönlichkeiten aus der Stadt.

Im nächsten Jahr soll dann das sanierte Rheinufer in den Mittelpunkt der Kampagne rücken. Glöckner schwebt vor, dass Touristen künftig den Rhein und das Leben am Ufer intensiver erleben können. Als Mittel zum Zweck sollen ihnen Picknickkörbe angeboten werden, mit regionalen Produkten und - natürlich - auch einer Flasche Wein.

Oppenheimer Marktplatz im Sommer. Pressestelle Stadt Oppenheim / C. Mühleck

Tourismus-Erwartungen in Oppenheim übertroffen

Dass Urlaub am Rhein im Trend liegt, legt die Tourismus-Statistik aus Oppenheim nahe. Für das laufende Jahr plante die Stadt mit 100.000 Euro Einnahmen aus Stadtführungen. "Dieser Wert wurde jetzt schon deutlich übertroffen", freut sich Bürgermeisterin Silke Rautenberg (AL).

Ohne die vielen Touristen könnten sich beispielsweise die Gastronomiebetriebe nicht halten. Um die Gäste künftig länger in Oppenheim zu halten, will die Stadt mehr Kulturveranstaltungen anbieten. Und auch ungewöhnliche Ideen sollen umgesetzt werden: Weil Liebe (zu Oppenheim) sprichwörtlich durch den Magen geht, plant man für das nächste Jahr kulinarische Stadtführungen.