Es war ein Wanderfalken-Weibchen, das Mitte März in der Nähe des Doms in Worms gefunden wurde. Das Tier hatte sich mit der Vogelgrippe infiziert und musste eingeschläfert werden.

Der Wanderfalke war damit der erste Fall von Vogelgrippe im Landkreis Alzey-Worms in diesem Jahr. Das hat das Veterinäramt des Kreises bestätigt. Ruth Hammann-Jähme vom Naturschutzbund (NABU) Worms-Wonnegau kann nicht hundertprozentig sagen, dass es sich bei dem toten Tier um einen Wanderfalken vom Wormser Dom handelt, geht aber davon aus: "Diese Falken sind Reviertiere und bleiben ihrem Standort treu. Wir hatten in den vergangenen Wochen schon Überreste von Beutetieren in der Nähe des Doms gefunden." Das deutet darauf hin, dass in dem Revier dieses Jahr schon Wanderfalken aktiv waren.

Fest stehe aber, so Hammann-Jähme weiter, dass das an der Vogelgrippe erkrankte Falken-Weibchen keines der Jungtiere war, die im vergangenen Jahr im Turm des Wormser Doms geschlüpft waren. Das tote Tier war beringt und da auch die Küken aus dem vergangenen Jahr beringt worden waren, konnten die registrierten Nummern verglichen werden.

Noch keine Falken im Turm des Doms

Die Webcam, die im Turm des Doms angebracht wurde, zeigt noch keinerlei Aktivitäten in dem Nest. Aber Ruth Hammann-Jähme hat Falken-Nachwuchs am Dom für dieses Jahr noch nicht abgeschrieben: "Da das tote Tier ein Weibchen war, könnte der Terzel, also der männliche Falke, noch auf der Suche nach einer Partnerin sein. Ich hoffe also auf eine späte Brut."

Mit einer Webcam kann jeder die Wanderfalken im Wormser Domm beobachten. Stadt Worms

Der NABU wacht über die Wanderfalken am Wormser Dom

Normalerweise können Wanderfalken bereits Ende März brüten. Sollte das Wanderfalken-Männchen auf der Suche nach einer Braut erfolgreich sein, hofft Hammann-Jähme in etwa sechs Wochen auf ein brütendes Wanderfalken-Pärchen im Turm des Wormser Doms.