Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich um den 50-jährigen Inhaber der Wohnung. Nachbarn hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil sie in der Erdgeschosswohnung einen Rauchmelder piepsen hörten. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnung daraufhin, konnten aber nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Ein Fremdverschulden sei aber so gut wie ausgeschlossen, so die Polizei.