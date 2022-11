per Mail teilen

Ein 73 Jahre alter Mann ist tot in seiner Wohnung in Bad Kreuznach aufgefunden worden. Laut Polizei wurde bereits ein Tatverdächtiger verhaftet.

Der tote 73-Jährige sei bereits am Freitag entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Erste Ermittlungen hätten zur Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen geführt. Der Mann sei am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.