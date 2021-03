Eine Spaziergängerin hat in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) drei tote Hunde gefunden. Laut Polizei waren die Tiere in Decken gewickelt und bereits stark verwest. Die Frau war am Samstagnachmittag mit ihrem Hund auf einem Feld bei Königsstätten unterwegs. Laut Polizei habe ihr Hund dann angeschlagen und die drei in Decken eingewickelten Tiere entdeckt. Die drei Hunde seien allerdings so stark verwest, dass sich die Rasse nicht bestimmen lasse, so ein Polizeisprecher. Aufgrund der Größe der Tierkörper von etwa 50 Zentimetern, könnte es sich um Junghunde gehandelt haben. Die Polizei in Rüsselsheim ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.