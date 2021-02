per Mail teilen

Beim Brand eines Hauses in Bad Kreuznach ist in der Nacht zum Sonntag eine Frau ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr fand die Leiche während der Löscharbeiten in dem Anwesen. Das Feuer hatte sich in einer engen Gasse bereits auf ein weiteres Gebäude ausgebreitet. Deshalb mussten die umliegenden Gebäude evakuiert werden. Betroffene Anwohner kamen teils bei Verwandten unter oder wurden in einem Hotel untergebracht. Angaben zur Identität des Opfers und zur Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen.

Die Feuerwehr hält noch Brandwache wegen möglicher Glutnester. Ein Gutacher soll außerdem klären, wie stark die umliegenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Während der Löscharbeiten war der Brandort weiträumig abgesperrt. Weil das Löschwasser aufgrund der Kälte gefror, mussten Bauhof-Mitarbeiter die Straße abstreuen.