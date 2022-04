Frau in Mainz-Laubenheim mutmaßlich getötet

In Mainz ist am Dienstagmorgen eine 41-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei konnte bereits einen Tatverdächtigen festnehmen.

Wie die Mainzer Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam bekannt gaben, war die Frau am frühen Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in Mainz-Laubenheim gefunden worden. Ihre Verletzungen deuten nach Angaben der Ermittler auf vorsätzliche Gewalt hin. Die Kriminaldirektion Mainz ermittle jetzt wegen eines Tötungsdelikts. Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler auf die Spur eines 21-jährigen Nachbarn der Getöteten gebracht. Der junge Mann soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft offensichtlich kurz nach der Tat mit einem Auto den Tatort verlassen haben. Tatverdächtiger Nachbar festgenommen Mit Einsatzkräften einer Spezialeinheit sei nach ihm gefahndet worden, am Dienstagnachmittag sei er dann im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden auch Spürhunde und eine Drohne von den Ermittlern eingesetzt. Hintergründe der Tat noch unbekannt Die Hintergründe der Tat seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, so die Ermittler. Am Mittwoch soll der 21-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden.