Auf der Bahnstrecke in Worms ist ein 52-jähriger Mann von einem Zug erfasst worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr im Wormser Stadtteil Pfiffligheim. Nach ersten Erkenntnissen der Wormser Polizei befand sich ein 52-jähriger Mann auf oder an den Gleisen. Er wurde von einer Regionalbahn erfasst und starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Der Lokführer und die 22 Fahrgäste der Regionalbahn seien unverletzt geblieben, so ein Polizeisprecher.

Unfallursache bislang unklar

Warum der Mann auf den Gleisen unterwegs war und wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Nach Angaben eines Wormser Polizeisprechers handelte es sich aber nach ersten Erkenntnissen nicht um einen Suizid.

Schaulustige behindern Einsatz

Weil sich der Unfall im Wormser Stadtgebiet abgespielt habe und viele Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten im Einsatz gewesen seien, habe es sehr viele Schaulustige gegeben, so die Polizei. Teilweise seien bis zu 40 Menschen dort gewesen. Diese mussten durch die Polizei von der Unfallstelle ferngehalten werden, damit die Rettungskräfte ungestört arbeiten konnten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch noch einmal darauf hin: Wer Fotos von Unfallopfern macht oder Einsatzkräfte an der Arbeit hindert, begeht eine Straftat.