Ein 76 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundestraße 9 bei Alsheim (Kreis Alzey-Worms) getötet worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 76-jährige Mann aus Bischofsheim mit seinem Auto auf der B9 in Fahrtrichtung Worms unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Ortschaft Alsheim in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto einer 64 Jahre alten Frau aus Frankenthal.

Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle

Der 76-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Die 64-Jährige und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren neben einem Rettungshubschrauber auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde aus Eich. Die B9 war für die Unfallaufnahme am Sonntagvormittag in beiden Richtungen voll gesperrt.

Die B9 bei Alsheim war am Sonntagvormittag voll gesperrt. byc-news/Chiara Forg

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat die Ermittlungen übernommen und einen Gutachter eingeschaltet. Er soll die genaue Unfallursache klären.