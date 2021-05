per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 413 zwischen Sankt Johann und Sprendlingen (beides Kreis Mainz-Bingen) ist am Freitagmorgen ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war er mit einem Elektroauto, das nicht schneller als 45 Kilometer pro Stunde fahren darf, unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein anderes Auto von hinten auf. Das Elektrofahrzeug wurde durch die Luft geschleudert und landete in einem Acker. Der 68-jährige Fahrer wurde noch reanimiert, verstarb aber vor Ort. Der zweite Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die L413 musste wegen des Unfalls voll gesperrt werden.