Zwei Tote bei schwerem Unfall auf Schiersteiner Brücke

Am Samstagabend sind zwei Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gestorben. Die Autobahn ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Nach Angaben der Autobahnpolizei fuhr gegen 23.15 Uhr ein 63-jähriger Mann aus Wiesbaden gemeinsam mit einer 57-jährigen Frau in Fahrtrichtung Wiesbaden über die A643. Auf der Schiersteiner Brücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Elektroauto wurde über die Leitplanke geschleudert, kollidierte in der Gegenrichtung mit dem Auto einer 26-jährigen Mainzerin und blieb auf dem Autodach liegen.

Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. BYC-News

Die 57-jährige Frau und der 63-jährige Mann verstarben noch an der Unfallstelle. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Vollsperrung dauert an

In Höhe der Unfallstelle gilt Tempo 40. Nach Angaben der Polizei war der Mann "nach Zeugenaussagen mit sehr hoher Geschwindigkeit" auf der Autobahn unterwegs. Aktuell ist die Schiersteiner Brücke noch in beiden Richtungen gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte, die Aufräumarbeiten der Unfalltrümmer dauerten noch. Zudem sei die Mittelleitplanke stark in die Fahrbahn verbogen und müsse erst gerichtet werden. Die Polizei leitet den Verkehr um.