Eine Tote und vier Verletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B9 in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen). Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch untersucht.

Der Unfall passierte am späten Samstagabend. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 52-jährige Autofahrerin gegen 22 Uhr frontal in einen Rettungswagen. Nach dem Unfall wurde die Frau, die aus Worms stammt, reanimiert. Sie verstarb aber später in einem Mainzer Krankenhaus. Noch ist unklar, warum sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Rechtsmedizin werde den Fall untersuchen, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei in Oppenheim.

Verletzte im Rettungswagen

In dem Rettungswagen wurden der 26-jährige Fahrer, ein weiterer Sanitäter und zwei Patienten leicht verletzt. Die B9 in Nierstein war bis etwa drei Uhr morgens gesperrt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.