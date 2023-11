Tödlicher Unfall in Mainz-Mombach - Auto erfasst Fußgänger

per Mail teilen

Am Mittwochabend ist im Mainzer Stadtteil Mombach ein Fußgänger von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine Begleiterin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Nach ersten Angaben der Polizei hatten beide gegen 22.30 Uhr in Höhe eines Hotels die Mombacher Straße überquert. Die Fußgängerampel dort war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Ein 19 Jahre alter Autofahrer erfasste die beiden Fußgänger, die durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert wurden. Der 55-jährige Mann aus Frankfurt starb noch am Unfallort. Seine 41 Jahre alte Begleiterin wurde in die Mainzer Uniklinik gebracht.

Fahrer erleidet einen Schock

Im Auto saßen drei Personen. Der 19 Jahre alte Fahrer blieb laut Polizei unverletzt, er und und die beiden anderen Insassen erlitten einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die beiden verunglückten Fußgänger gehörten zu einer fünfköpfigen Gruppe. Die anderen drei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in etwa 50 Metern Entfernung und konnten den Unfall beobachten. Um den genauen Hergang zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Mombacher Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Auch im Öffentlichen Nahverkehr gab es Behinderungen.