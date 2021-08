Bei einem Unfall ist am Vormittag in Worms eine 74-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie hatte als Beifahrerin in einem Pkw gesessen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Wormser Innenstadt. Die Frau sei am Morgen als Beifahrerin mit einem 29-Jährigen unterwegs gewesen. Dieser habe vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne das Heck eines falsch geparkten Lastwagens übersehen. Bei dem Unfall wurde die Tür des Pkw abgerissen. Polizei Worms Frau starb noch an der Unfallstelle Der Mann sei gegen den Lkw gefahren, wodurch die Frau tödliche Verletzungen erlitt. Der 29-jährige Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Zusammenstoß schrammte noch ein weiteres Auto den Laster. Die Autofahrerin blieb aber unverletzt.

