Es war ein Bild des Schreckens, das sich den Helfern Anfang August nach einem Unfall bei Bubenheim (Kreis Mainz-Bingen) bot. Zwei Fahrradfahrer waren von einem Autofahrer erfasst und getötet worden. Die Suche nach der Unfallursache dauert noch immer an.

Bei dem Unfall am 4. August war ein 66-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Engelstadt und Bubenheim mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Dabei erfasste er ein Ehepaar, das mit seinen beiden Fahrrädern am Straßenrand wartete. Die beiden 70-Jährigen starben noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Ingelheimer Polizei gibt es insgesamt 14 Zeugen, die vernommen werden müssen. Darunter seien Ersthelfer, andere Verkehrsteilnehmer und Menschen, die das Unglück zuerst gemeldet hatten. Diese Vernehmungen seien noch nicht abgeschlossen. Auch der Unglücksfahrer werde befragt. Er war bei dem Unfall verletzt worden und hatte einen Schock erlitten. Laut Polizei konnte er aber mittlerweile das Krankenhaus verlassen.

Es soll geklärt werden, warum der Autofahrer von der Straße abgekommen ist, Tabletten und Alkohol sollen bei dem Unfall keine Rolle gespielt haben. Zeugen hatten außerdem ausgesagt, dass der Mann auch nicht schnell unterwegs gewesen ist. Gerüchte, dass der 66-Jährige eventuell durch eine Wespe abgelenkt worden sei, konnte die Polizei nicht bestätigen.