Der Busunfall, bei dem ein Mensch getötet wurde, landet wahrscheinlich vor Gericht. Nachdem das Wiesbadener Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den Busfahrer erlassen hatte, hat der Mann nun Widerspruch eingelegt. Mit dem Strafbefehl wurde der Busfahrer zu zehn Montaten auf Bewährung verurteilt - wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Ein Strafbefehl ist ein beschleunigtes juristisches Verfahren. Zu einem Gerichtsprozess kommt es nur, wenn der Beschuldigte Widerspruch einlegt. Das habe der Mann getan, so die Staatsanwaltschaft Wiesbaden.

Der Busunfall in Wiesbaden im November 2019 hatte in der Region für große Bestürzung gesorgt. Der Bus war quer über eine Kreuzung gefahren, dabei waren ein Mann getötet und weitere Menschen verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Busfahrer in der Situation mehrere Fehler begangen. Unter anderem habe er auf das Gaspedal statt auf die Bremse getreten. Technische Mängel am Bus habe es nicht gegeben.