Die Hitze lockt viele Menschen ans Wasser. Am Altrheinsee in Eich ist am Sonntagnachmittag ein Mensch gestorben. Am Strandbad Oppenheim sind eine Frau und eine Jugendliche beinahe ertrunken.

Trauriges Ende eines Badetages: Im Altrheinsee in Eich (Kreis Alzey-Worms) ist am Sonntagnachmittag ein Mensch ertrunken. Mehr Informationen konnte die Polizei noch nicht geben. Nach Angaben der Feuerwehr waren unter anderem sechs Taucher im Einsatz. Frau und Jugendliche am Strandbad in Oppenheim gerettet Am Rhein bei Oppenheim kam es ebenfalls am Sonntagnachmittag zu einem weiteren Badeunfall. Eine 22-Jährige und eine 13-Jährige waren dort schwimmen, als die Jugendliche abgetrieben wurde. Die 22-Jährige sei hinterhergeschwommen, so die Polizei. Dabei sei sie durch die Strömung weiter hinausgetrieben worden. Mehrere Minuten unter Wasser Beide waren laut Zeugenaussagen mehrere Minuten unter Wasser. Ersthelfer konnten sie mit Schlauchbooten aus dem Wasser ziehen und ans Ufer bringen. Der Zustand der beiden sei kritisch, aber es bestehe keine Lebensgefahr. Sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Das sind einige wichtige Baderegeln. SWR