Bleibende Spuren hat sie hinterlassen in ihrer letzten Heimat, ob am Rheinufer oder auf dem Campus der Uni. Emy Roeder, eine der wichtigsten Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts, starb heute vor 50 Jahren in Mainz.

Emy Roeder lebte mehr als zwei Jahrzehnte lang in Mainz. Nachdem sie von den Nationalsozialisten verfolgt und öffentlich diffamiert worden war, fand die gebürtige Würzburgerin nach dem Zweiten Weltkrieg in der Landeshauptstadt eine neue Heimat. Die Stadt Mainz benannte sogar eine Straße in der Oberstadt nach der Künstlerin.

Hier hinterließ die Bildhauerin und Zeichnerin sichtbare Spuren, etwa mit der Bronzeskulptur "Tripolitanerin" am Rheinufer oder dem Bronzerelief des Phönix im Eingangsbereich der Abteilung Kunstgeschichte auf dem Campus der Universität. Das Landesmuseum Mainz widmete Roeder 2019 eine Sonderausstellung mit etwa 70 Skulpturen und ebenso vielen Zeichnungen. Rheinland-Pfalz verleiht Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern alle drei Jahre einen der renomiertesten Auszeichnungen des Landes, den Emy-Roeder-Preis. Der Kunstverein Ludwigshafen rief ihn 1979 zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz ins Leben.

Peter-Cornelius-Plakette stammt von Roeder

Emy Roeder war auch Medailleurin. So schuf sie für die Landesregierung Rheinland-Pfalz die Peter-Cornelius-Plakette, die seit 1951 für Verdienste um die Musik verliehen wird. Bevor sie 1950 nach Mainz kam und dort an der Landeskunstschule lehrte, lebte und arbeitete Roeder viele Jahre in Berlin, wo sie auch erfolgreich war. Es folgten Reisen nach Frankreich und Italien. In Florenz war sie Stipendiatin der "Villa Romana" und war dort auch während der Nazi-Zeit im Exil. Ihr Ausbildung machte sie in Würzburg und München und war von 1912 bis 1915 Schülerin des Bildhauers Bernhard Hoetger in Darmstadt.

Emy Roeder um 1920, deutsche Bildhauerin (Würzburg 30.01.1890 - Mainz 07.02.1971) dpa Bildfunk picture alliance / akg-images | akg-images

Öffentliche Aufträge und Ankäufe in der Mainzer Zeit zeigen, dass Roeder eine der wenigen Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts war, die als Bildhauerinnen erfolgreich waren. Ihr Atelier hatte sie im Pulverturm.

Fasziniert war sie in erster Linie von Menschen und Tieren und konzentrierte sich dabei aufs Wesentliche. Sie schuf meist kleine Tierskulpturen und umrissbetonte Zeichnungen von Portraits und weiblichen Akten. Am Anfang schuf sie Skulpturen unter anderem aus Holz, Gips und Sandstein, später arbeitete sie nur mit Bronze.

Ausstellung "Entartete Kunst" zeigte Roeder-Werk

Ihre Skulptur "Die Schwangere" (1918) wurde 1937 in der Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt. Wie die ebenfalls verfemten Schöpfungen des Expressionismus und Kubismus zählt Roeders Werk heute zur klassischen Moderne. 2010 wurden in Berlin bei Bauarbeiten längst verschollen geglaubte Skulpturen dieser Zeit gefunden, darunter der Terrakottakopf von "Die Schwangere".

Die Skulptur "Schwangere" aus dem Jahr 1918 von Emy Roeder dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Uli Deck

Am 20. Januar 1919 heiratete Roeder ihren Bildhauerkollegen Herbert Garbe. Zu den Bekannten des Paares gehörte eine Reihe von berühmten Künstlerinnen und Künstlern jener Zeit, wie Käthe Kollwitz, Ernst Barlach und Karl Schmidt-Rottluff, mit dem sie eine lebenslange Freundschaft verband. Emy Roeder wurde in der Gruft ihrer Familie auf dem Hauptfriedhof von Würzburg bestattet. Ihren Nachlass aus vielen eigenen Werken und denen ihrer Künstlerkollegen Erich Heckel, Otto Herbig, Hans Purrmann und Karl Schmidt-Rottluff, vermachte sie der Stadt Würzburg.