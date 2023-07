In Alzey lag eine Seniorin vermutlich mehrere Wochen lang tot in ihrem Wohnzimmer. Die 56-jährige Tochter soll dort mit der Leiche der Mutter weiter gelebt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Wie die Allgemeine Zeitung zuerst berichtete, hatten Polizisten die Leiche der 77-Jährigen letzte Woche in ihrem Haus in der Alzeyer Altstadt gefunden. Die Tochter der Frau habe sich vor Ort in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so die Mainzer Staatsanwaltschaft. Sie sei in eine Fachklinik gebracht worden.

Leiche in Alzey: Todesursache unklar

Wie und wann genau die 77-Jährige ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Von Seiten der Staatsanwaltschaft heißt es, die Frau sei offenkundig bereits seit "geraumer Zeit" tot gewesen. Es wurde ein so genanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Der Leichnam der Frau wurde bereits obduziert, allerdings liegen die endgültigen Ergebnisse noch nicht vor. Hinweise, dass die 56-jährige Tochter etwas mit dem Tod der Mutter zu tun hat, gibt es nach Angaben der Ermittler bislang nicht.

Behörden versuchten über Wochen Mutter und Tochter zu erreichen

Die Aktion der Polizei vergangene Woche hat eine längere Vorgeschichte: Seit Februar hatte das Alzeyer Amtsgericht zusammen mit der Betreuungsbehörde immer wieder versucht, die Seniorin zu erreichen. Nach Angaben von Eva Maria Stauder, der Direktorin des Amtsgerichts, gab es Hinweise darauf, dass die 77-Jährige möglicherweise nicht ausreichend versorgt wird. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms habe daraufhin angeregt, dass die Frau eine Betreuung bekomme. Eine Betreung kann beantragt werden, wenn pflegebedürftige Menschen sich aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht mehr selbst versorgen können.

Durchsuchungsbeschluss wegen Sorge um Seniorin

Alle Versuche, die Seniorin oder ihre Tochter persönlich oder telefonisch zu erreichen, seien jedoch gescheitert. Außerdem hätten Nachbarn angegeben, dass sie beide schon länger nicht mehr gesehen hätten, so die Direktorin weiter. Deswegen habe das Amtsgericht schließlich die Polizei eingeschaltet, die einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte.