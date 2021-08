per Mail teilen

In Rheinhessen und im Taunus wird zurzeit untersucht, ob in der Region Asiatische Tigermücken vorkommen. Dafür haben Fachleute sogenannte Eiablagefallen aufgestellt.

Zum ersten Mal greift die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage - kurz KABS - auf diese Methode zurück. Mithilfe der Fallen soll der Bestand der aggressiven Asiatischen Tigermücke in Rheinhessen überprüft werden.

Fallen sollen Mücken-Weibchen anlocken

Die Eiablagefallen stehen an insgesamt 40 zufällig ausgewählten Standorten im Gebiet der KABS - zum Beispiel in Ingelheim, Alzey, Mommenheim oder Wiesbaden. Nach Angaben der KABS sollen sie trächtige Weibchen anlocken. Die abgelegten Eier würden dann eingesammelt und unter dem Mikroskop untersucht.

Pressestelle Regierungspräsidium Stuttgart | B.Pluskota (KABS)

Noch bis September sollen die Eibablagefallen zum Einsatz kommen. Nächstes Jahr sollen sie dann an 40 neuen Standorte aufgestellt werden.

Tigermücken in der Pfalz und dem Rheingau entdeckt

In Rheinhessen sind bislang keine Asiatischen Tigermücken entdeckt worden. Populationen gibt es aber zum Beispiel in Oestrich-Winkel oder Ludwigshafen. Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien. Sie ist vor allem dann gefährlich, wenn sie Krankheitserreger, wie von Dengue- und Gelbfieber, in sich trägt. Bei den hier heimisch gewordenen Exemplaren ist dies aber nicht der Fall.

3 typische Merkmale einer Tigermücke 1. Die Färbung der Schuppen am dritten Beinpaar ist bei der Asiatischen Tigermücke schwarz oder silber-weiß. 2. Das Halsschild ist bei der Asiatischen Tigermücke von schwarzen Schuppen bedeckt. Mittig verläuft eine auffällige, gerade Linie aus silberweißen Schuppen. 3. Die Mundwerkzeuge der Stechmücke bestehen aus Stechrüssel und Tastern. Die Schuppen der Taster sind an der Basis schwarz, ihre Spitze weist hingegen silberweiße Schuppen auf.

Bevölkerung kann mithelfen

Die KABS bittet außerdem Bürgerinnen und Bürger im Mithilfe. Wer glaubt eine Tigermücke entdeckt zu haben, kann ein Foto an die Fachleute schicken. Alternativ kann auch das tote Tier per Post an die KABS geschickt werden.