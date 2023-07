per Mail teilen

Etwa zwei Monate hat ein weiblicher Schwan in Mainz Eier ausgebrütet. Küken sind allerdings nicht geschlüpft. Jetzt mussten Tierschützer eingreifen.

Schwan Herkules und seine Partnerin Crazy sind in Mainz ein bekanntes Paar. Die Wasserschutzpolizei hat Herkules mal das Leben gerettet, nachdem er einen Angelhaken verschluckt hatte. Vor ein paar Monaten dann bauten die Tiere am Fuße einer Treppe im Mainzer Zollhafen ein Nest.

Es schlüpften keine Küken

Das Weibchen legte sechs Eier und begann zu brüten. "Etwa 60 Tage saß sie dort am Hafenbecken", sagt Dagmar Diehl vom Tierschutz in Mainz. Da die Eier aber unbefruchtet waren, schlüpfte kein einziges Küken. Das Tier sei in dieser Zeit sehr dünn geworden.

"Sie hatte offenbar Angst, raus auf den Rhein zum Fressen zu schwimmen"

Das Wasser im Hafenbecken sei wegen des niedrigen Wasserstandes und der Abfälle, die dort hingeworfen würden, dreckig, sagt Dagmar Diehl. Um zu fressen, hätte das Schwanen-Weibchen raus auf den Rhein schwimmen müssen. Doch das wollte das Tier offenbar nicht, weil dann das Nest längere Zeit nicht bewacht gewesen wäre.

Das Mainzer Schwanenpaar war mit dem Nest-Standort nah an der Uferkante offenbar zufrieden. SWR Damaris Diener

Brutzeit schon längst vorbei

Normalerweise merken Tiere, wenn die Brutzeit vorbei ist und verlassen dann die Nester. Doch in diesem Fall war das anders. "Sie war wie eine Hyper-Mutter, die nicht wahrhaben wollte, dass keine Küken schlüpfen", erzählt die Tierschützerin.

Als die Tierschützer sich dem Nest näherten, um es zu entfernen, habe das Schwanen-Weibchen sehr ruhig reagiert. "Sie hat nicht gefaucht. Sie ist sofort raus auf den Rhein geschwommen, hat sich geputzt und gefressen", sagt Dagmar Diehl. Inzwischen gehe es dem Tier wieder gut. Zusammen mit dem Männchen Herkules schwimme sie wieder im Zollhafen herum, schnorre Futter und ärgere die Bootsbesitzer.