Tierheime und Tierschutzorganisation in der Region begrüßen die Corona-Futter-Hilfen des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums. Dort kann ab sofort wieder finanzielle Unterstützung beantragt werden.

Das sei ein wichtiger Schritt, sagt beispielsweise Carry Lerch vom Wormser Gnadenhof. Dort werden viele alte, kranke und nicht mehr gewollte Tiere versorgt. Normalerweise finanziert sie den Hof durch Besucher oder ein großes Weihnachtsfest. Wegen Corona fehlen jetzt die Einnahmen. Sie will entsprechende Hilfen des Landes beantragen.

Auch die Tierheime in Mainz und Bingen begrüßen die Hilfe. Allerdings sei die Lage für sie aktuell nicht so prekär, sodass sie keine Hilfen beantragen, heißt es aus Bingen. Der Tiergarten in Worms ist von den Hilfen ausgeschlossen, da er sich in städtischer Trägerschaft befindet. Eine Sprecherin des Tiergartens bedauert das. Denn die finanzielle Lage sei und bleibe angespannt.