Tickets nur noch bargeldlos in Bus und Bahn

In Mainzer Bussen und Bahnen können ab Mittwoch (1. Juni) Fahrtickets nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität mit. Die Fahrausweise sind dann nur noch mit Girocard, Kreditkarte oder dem kontaktlosen Zahlen zum Beispiel mit Handys erhältlich. In den Straßenbahnen stehen für das bargeldlose Zahlen bereits seit Anfang des Jahres Automaten zur Verfügung. In den Bussen werden nach wie vor beim Fahrer die Tickets verkauft. Die Mainzer Mobilität will mit dem bargeldlosen Zahlsystem Verspätungen reduzieren. Nur an den Haltestellen und an den Vorverkaufsstellen können jetzt noch Tickets bar bezahlt werden.