Digitales Busticket

Rund 1.200 Mainzer Studenten testen ab sofort ein Bus- und Bahnticket in digitaler Form. Bislang wurden die Semester-Tickets immer per Post an die Studierenden versendet. Das Ticket ist in die universitätseigene App integriert. Ziel des Pilotprojekts ist es, langfristig auch an anderen Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet digitale Semester-Tickets anzubieten. Das Mainzer Semester-Ticket berechtigt Studierende zur kostenlosen Nutzung des Nahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet und im Rhein-Nahe Nahverkehrsbund.