Am Montagabend (19 Uhr) startet der Kartenvorverkauf für das DFB-Pokalspiel des FSV Mainz 05 gegen den Viertligisten TSV Havelse. Zu dem Spiel am Freitag in der Opel-Arena hat das Gesundheitsamt 1.000 Zuschauer zugelassen. Die Tickets werden laut Verein ausschließlich online und ausschließlich an Dauerkarteninhaber verkauft - für insgesamt drei Tribünen. Die Eintrittskarten werden laut Mainz 05 außerdem personalisiert, so sei eine Nachverfolgung im Sinne der Coronaschutzregeln möglich ist. Beim Betreten des Stadions müssen die Besucher außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Shuttle-Busse zur Arena würden nicht eingesetzt, so sollen Menschenansammlungen vermieden werden.