THW in Mainz startet am Abend zu Hilfseinsatz im Libanon

Nach den gewaltigen Explosionen mit vielen Toten und tausenden Verletzten in Beirut starten am Mittwochabend auch Helfer des Technischen Hilfswerks aus Mainz in den Libanon.

42 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sowie 16 Tonnen Material des Technischen Hilfswerks (THW) aus Mainz heben um 21.55 Uhr vom Flughafen Frankfurt mit dem Ziel Beirut ab. Die Regierung des Libanon hatte das Hilfsangebot des THW angenommen, sagte ein Sprecher des Hilfswerks dem SWR. Suche nach Überlebenden Zur Hilfslieferung aus Mainz gehören unter anderem Wasseraufbereitungsanlagen, Feldbetten, Zelte, Lebensmittel und Zubehör für die Hundestaffel. Die Tiere sollen in den Trümmern nach Überlebenden suchen. "Wir haben Spezialisten dabei, die Bauschäden begutachten könnten. Und wir werden die deutsche Botschaft im Bedarfsfall unterstützen", sagte Jörg Eger, Einsatzleiter des THW Mainz, dem SWR. In Mainz befindet sich das Zentrum für Auslandslogistik des THW. Hier befindet sich auch die Ausrüstung für Auslandseinsätze der Katastrophenschutzorganisation. Die Einsatzkräfte warten auf ihren Einsatz. Am Mittwochabend startet der Flieger SWR Große Teile der Hauptstadt verwüstet Helfer in Beirut suchen derzeit weiter nach Opfern unter den Trümmern. Ein Großteil Beiruts ist bei den zwei kurz hintereinander folgenden Explosionen am Dienstag verwüstet worden. Ausgelöst wurden die Detonationen vermutlich durch nicht sachgemäß gelagertes Ammoniumnitrat, das seit Jahren ungesichert in einer Halle am Hafen deponiert worden war.