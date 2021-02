Einen Escape-Room für Zuhause – so was hat sich der Mainzer Kinderbuch-Autor Thilo ausgedacht. Das soll Kindern gegen die Langeweile im Lockdown helfen. In diesem Podcast geht’s um Kinderbücher und um den, der sie schreibt. Der Mainzer Thilo erzählt, wie er vom Sesamstraßen-Autor zum Bücherschreiben kam und was er tut, wenn er mal eine seltene Schreibblockade hat. Dann geht er auf einen der Mainzer Friedhöfe.