Mainzer Gymnasium Theresianum soll internationalen Zweig bekommen

Die Stadt Mainz will zu einem internationalen Zentrum für Biotechnolgie werden. Seit einigen Monaten wird deshalb über eine internationale Schule diskutiert. Nach Angaben der Stadtverwaltung kommen die Pläne voran.

Auf Anfrage der FDP-Fraktion im Stadtrat teilte die Stadt Mainz mit, dass das Gymnasium Theresianum in der Oberstadt dazu bereit sei, künftig einen internationalen Zweig anzubieten. Die Verwaltung sei "optimistisch", dass bereits im Sommer 2027 eine internationale Schule in Mainz an den Start gehen kann.

Die Pläne sehen laut der Stadtverwaltung demnach vor, dass ab dann schrittweise in jedem Jahrgang eine Klasse am Theresianum größtenteils auf Englisch unterrichtet wird.

Am Theresianum soll internationales Abitur möglich sein

Zum Abschluss der Schulzeit könnten die Schülerinnen und Schüler dann außerdem eine Art internationales Abitur ("IB Diploma") absolvieren. Bei etwa 25 Kindern in einer Klasse könnten demnach in ein paar Jahren mehr als 200 Kinder den internationalen Zweig des Theresianums besuchen.

Land muss Schulkonzept noch genehmigen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müsse das Bildungsministerium dieses Schulkonzept aber noch genehmigen. Weil in Rheinland-Pfalz kein Schulgeld eingenommen werden darf, führe die Stadt Mainz aktuell außerdem noch Gespräche mit Unternehmen, ob diese bereit sind, sich an einer internationalen Schule finanziell zu beteiligen.

Soll eine internationale Schule auch ins Schloss Waldthausen kommen?

Aus der Antwort auf die Anfrage der FDP geht außerdem hervor, dass es noch eine weitere Idee für eine internationale Schule in Mainz gibt. Ein Schulträger würde demnach gerne im Schloss Waldthausen im Lennebergwald eine internationale Schule eröffnen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung besitzt der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz bis 2086 aber ein Erbbaurecht an dem Grundstück und hat aktuell bereits andere Pläne für das Schloss. Nach SWR-Informationen soll die Zukunft des Gebäudes am Mittwochnachmittag im nicht-öffentlichen Teil des Stadtrates Thema sein.

Seit einiger Zeit wurde in Mainz schon über eine internationale Schule diskutiert. Grund dafür sind die Bemühungen der Stadt, zu einem internationalen Zentrum für Biotechnologie zu werden. Durch eine internationale Schule könnte die Stadt Mainz demnach noch attraktiver für internationale Fachkräfte und ihre Kinder werden.