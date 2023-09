Therapiepferd begleitet todkranke Menschen in Bad Kreuznach

per Mail teilen

Miniaturpferd Eclipse ist noch nicht mal einen Meter groß und hat doch eine ganz große Wirkung. Denn die kleine Pferdedame lässt schwer kranke Menschen wieder erstrahlen.

Hufgetrappel auf den Fluren und ein zufriedenes Schnauben - so etwas hören die Bewohnerinnen und Bewohner im Eugenie Michels Hospiz in Bad Kreuznach nicht oft. Und auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es jedes Mal etwas besonderes, wenn Eclipse zusammen mit ihrer Besitzerin Alexandra Erbeldinger vorbeikommt.

Alexandra Erbeldinger mit ihrem Therapiepferd Eclipse. SWR Vanessa Siemers

Bewohner freuen sich über Miniaturpferd

Das amerikanische Miniaturpferd wurde von der Merxheimer Tierärztin selbst großgezogen und ausgebildet. Ein Jahr hat es ungefähr gedauert, dann war Eclipse so weit und konnte das erste Mal als Therapiepferd eingesetzt werden. Seitdem ist sie im Hospiz der Kreuznacher Diakonie die beliebteste Besucherin.

"Man merkt richtig, wie die Menschen aufblühen, wenn Eclipse kommt. Man muss das einfach erlebt haben, damit man sieht, wie das die Menschen berührt und was es bei ihnen auslöst."

"Ach, was für ein süßes Pferd"

Alexandra Erbeldinger ist davon überzeugt, dass Tiere die Bewohnerinnen und Bewohner auf eine ganz andere Art und Weise erreichen können als das Menschen tun. Und es dauert nicht lange, da zeigt Eclipse, was die Tierärztin damit gemeint hat. Die erste Bewohnerin, die die beiden an diesem Tag besuchen, ist Helga Mehler. Die 82-Jährige ist an Krebs erkrankt und hat sich dazu entschieden, ins Hospiz zu gehen.

Als die kleine Pferdedame den Raum betritt, ist die Seniorin direkt hin und weg von ihr. "Ach, was eine Süße", ruft sie begeistert und setzt sich direkt in den großen Sessel an der Wand. "Wir zwei, wir verstehen uns doch, gell, das seh ich schon", sagt die 80-Jährige mit einem Strahlen im Gesicht. Bei so einem Anblick sind auch Alexandra Erbeldinger und die Mitarbeitenden des Hospizes ganz gerührt.

"Für mich war das was ganz besonders. Das Pferd mal streicheln zu dürfen und wie es einen dann anschaut, das geht durch und durch. Für mich und auch für die Krankheit hat das richtig gut getan."

An diesem Tag hat das Therapiepferd Bewohnerin Helga Mehler besucht. SWR Vanessa Siemers

Miniaturpferd besucht Hospiz mehrmals im Jahr

Und auch Eclipse selbst scheint von der Seniorin ganz angetan zu sein. Vorsichtig legt sie ihren Kopf in den Schoß der älteren Dame. Und die nutzt die Gelegenheit und krault das Miniaturpferd einmal richtig durch. Am liebsten würde sie Eclipse nicht mehr gehen lassen. Doch nach etwa einer Viertelstunde muss die Pferdedame weiter - auf sie warten an diesem Tag noch einige andere Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Miniaturpferd lässt sich gerne kraulen. SWR Vanessa Siemers

Eclipse kommt ungefähr zwei bis dreimal im Jahr ins Eugenie Michels Hospiz in Bad Kreuznach. Und auch für ihre Besitzerin, Alexandra Erbeldinger, sind es immer wieder schöne Momente, wenn sie sieht, wie sehr sich die schwer kranken Menschen über ihren Besuch freuen. "Eclipse geht auf jeden Menschen individuell ein. Deswegen kann ich auch vorher nie genau sagen, was sie macht oder wie sie sich verhält", so die Tierärztin.

Auch Rentiere waren schon im Hospiz

Das Miniaturpferd ist nicht der einzige tierische Besuch, den die Bewohnerinnen und Bewohner des Hospizes bekommen. An Weihnachten waren beispielsweise schon einmal Rentiere zu Gast. Und auch Hunde schauen immer wieder vorbei.

Diese Art der Therapie gibt es im Hospiz der Kreuznacher Diakonie mittlerweile schon seit einigen Jahren. Egal ob Pferde, Hunde oder Rentiere, die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich immer über Abwechslung. Und so wartet Helga Mehler schon auf den nächsten Besuch von Eclipse.