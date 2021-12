Die Corona-Schnelltestzentren in der Region haben teilweise auch an den Feiertagen geöffnet. Die Teststelle Ingelheim am Großmarkt ermöglicht es Menschen beispielsweise an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester sich von 11 bis 13 Uhr kostenlos ohne Termin testen zu lassen. In der Wißberghalle in Sprendlingen wird am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag getestet, allerdings mit vorherigem Termin. Weitere Testmöglichkeiten sind auf der Internetseite des Landes aufgeführt.