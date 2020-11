per Mail teilen

Die Stadt Wiesbaden hat erstmals einen Testlauf in einem neuen Corona-Impfzentrum absolviert. Nach Angaben der Stadt wurde am Sonntag erfolgreich simuliert, Menschen unter Einhaltung von Hygieneregeln durch das Impfzentrum im Rhein-Main Congress-Center zu lotsen. Dafür seien 130 Freiwillige im Einsatz gewesen. Nach Worten von Wiesbadens Oberbürgermeister Mende

sei das Ziel, täglich bis zu 1.500 Menschen im Rhein-Main Congress-Center zu impfen. Laut Angaben des Landes soll das Impfzentrum am 11. Dezember einsatzbereit sein. Wann Impfungen erfolgen, ist noch unklar.